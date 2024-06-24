Окупанти просунулися у Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки - DeepState
Київ • УНН
DeepState: терористичні війська просунулися просунулися у Новоолександрівці, Соколі, поблизу Новопокровського та Володимирівки.
На передовій сили терористів просунулися у Новоолександрівці, Соколі, неподалік Новопокровського та Володимирівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся у Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки
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Окупанти продовжують активні дії на Покровському напрямку, здійснивши 46 спроб витіснення українських захисників з їх позицій. Більшість атак (більше половини) було виконано з району Очеретиного. Ситуація залишається напруженою.
На фронті рф просунулася на південь від Ольшан, біля Новопокровського, Північного та Костянтинівки - DeepState22.06.24, 23:35 • 26580 переглядiв