На фронті рф просунулася на південь від Ольшан, біля Новопокровського, Північного та Костянтинівки - DeepState
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями від DeepState, ворожі війська просунулися південніше Вільшан, неподалік Новопокровського, Північного та Костянтинівки.
На передовій терористична країна просунулася південніше Вільшан, неподалік Новопокровського, Північного та Костянтинівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся південніше Вільшан, біля Новопокровського, Північного та Костянтинівки
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За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу. Проте, хоч противник 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників, успіху не мали 27 штурмів агресора. Інші досі тривають.
На фронті загарбники окупували Шуми та просунулися у Соколі та Північному - DeepState21.06.24, 23:14 • 29458 переглядiв