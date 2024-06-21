На фронті загарбники окупували Шуми та просунулися у Соколі та Північному - DeepState
Київ • УНН
DeepState: ворожі війська зайняли Шуми і просунулися в у Соколі та Північному.
На фронті ворожі сили окупували Шуми та просунулися у Соколі та Північному. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному
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За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку відбулася майже третина усіх боєзіткнень на фронті. У районах Воздвиженки, Новоолександрівки та Сокола велися активні бої. Ворог здійснив 31 спробу покращити свої позиції.
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