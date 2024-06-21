На фронте вражеские силы оккупировали шумы и продвинулись в Соколе и Северном. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.

Враг оккупировал шумы и продвинулся в Соколе и Северном - Глубинное состояние.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском направлении произошла почти треть всех боестолкновений на фронте. В районах Воздвиженки, Новоалександровки и Сокола велись активные бои. Враг предпринял 31 попытку улучшить свои позиции.

Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 99, по Торецку враг применил КАБы