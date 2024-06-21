С начала суток общее количество боестолкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99. На Торецком направлении продолжается три из пяти боестолкновений за сегодня. Об этом говорится в сводке Генштаба на 19:00, передает УНН.

"С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на нескольких направлениях, на Покровском – особенно активно. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны", - говорится в сводке.

На Купянском направлении идут бои в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестово. Сейчас здесь продолжаются пять боестолкновений. Всего за день на Купянском направлении насчитывается уже 13 попыток оккупантов приблизиться к нашим позициям.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Невского, Серебрянского леса и Новосадового. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 10 боестолкновений.

На Торецком направлении продолжается три из пяти боестолкновений за сегодня. Враг применил кабы по городу Торецк. По предварительной информации на этом направлении с начала суток враг потерял 40 военнослужащих. Повреждены артустановка и один танк.

Горячее всего на Покровском направлении. Здесь произошла почти треть всех боестолкновений на фронте. В районах Воздвиженки, Новоалександровки и Сокола идут бои. Сейчас враг предпринял 31 попытку улучшить свои позиции.

На Кураховском направлении продолжается два боестолкновения в районе Красногоровки.

На Новопавловском направлении ведутся бои в районах Водяного и Старомайорска.

На Приднепровском направлении враг уже третий раз за сегодня атаковал украинских защитников возле Крынок. Продолжается бой. Наши защитники держат занятые позиции.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 96, горячее всего на Покровском направлении