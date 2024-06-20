Количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток возросло до 96. Покровское направление остается самым горячим - там сейчас продолжаются бои на 14 локациях. Об этом говорится в сводке Генштаба на 19:00, передает УНН.

"Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 96. Cейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону", - сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении в течение дня оккупанты сбросили уже шесть кубов с территории рф, с направлений Белгорода и Шебекино Белгородской области. Бомбардировке подвергнуты районы Волчанска, Нескучного и Липцев. Безуспешные штурмовые действия сегодня враг вел в Волчанске и возле Тихого.

Предварительно, на Харьковском направлении враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько оккупантов сдались в плен, избрав жизнь, вместо бессмысленной смерти.

На Покровском направлении сейчас продолжаются бои в 14 локациях, в частности в районах Сокола, Воздвиженки и Новоалександровки. Направление остается самым горячим. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы за сегодня Евгеньевка, Волчье и новая Полтавка. Общее количество атак врага за сутки возросло до 34.

"Наши защитники сдерживают захватчиков, нанося значительные потери. По предварительной информации, за текущие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 295 человек, из них 99 – безвозвратно. Уничтожено три боевых бронированных машины, две пушки, единицу спецтехники и наземную станцию управления БПЛА. Повреждены три бронемашины и четыре артсистемы противника", - говорится в сводке.

После обеда, по две новых безуспешных попытки врага атаковать увеличилось на Кураховском и Приднепровском направлениях. На последнем российские террористы сбросили еще и шесть управляемых авиабомб-пострадали районы Новотягинки, Ивановки и Николаевки.

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

85 боев на фронте, враг продолжает активность на Покровском направлении - Генштаб