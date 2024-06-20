85 боев на фронте, враг продолжает активность на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений, при этом противник проявляет активность на Покровском направлении, где продолжаются 10 боевых столкновений.
С начала суток на фронте произошло уже 85 боевых столкновений, враг активен на Покровском направлении, где продолжается 10 боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 июня, пишет УНН.
Детали
"С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают активно действовать на Покровском направлении", - сообщили в Генштабе.
Как отмечается, ситуация по направлениям следующая:
До 13 враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Неудачные попытки улучшить свое тактическое положение соответственно выросли до десяти. Кроме того, захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.
На Краматорском направлении наши защитники отражают пять атак врага в районе Часов Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации - сбросили управляемую авиабомбу.
На Покровском направлении сейчас продолжается десять боестолкновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг применяет авиацию - бомбил пятью КАБами Евгеньевку и Волчье. Количество сегодняшних наступательных и штурмовых действий захватчиков на направлении возросло до 28.
Продолжается бой на Кураховском направлении. Еще один - в районе Константиновки, на Времовском. Отражена вражеская атака на Ореховском, вблизи Малой Токмачки, и две – на левобережье реки Днепр, что на Приднепровском направлении.
На остальных направлениях, как сообщается, обстановка существенных изменений не претерпела.
"Наши войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения", - указали в Генштабе.
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