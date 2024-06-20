85 боїв на фронті, ворог продовжує активність на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку доби на фронті сталося 85 бойових зіткнень, при цьому противник проявляє активність на Покровському напрямку, де тривають 10 бойових зіткнень.
З початку доби на фронті сталося вже 85 бойових зіткнень, ворог активний на Покровському напрямку, де триває 10 боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 20 червня, пише УНН.
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"Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку", - повідомили в Генштабі.
Як зазначається, ситуація за напрямками наступна:
До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.
На Краматорському напрямку наші захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації – скинули керовану авіабомбу.
На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію – бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.
Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Костянтинівки, на Времівському. Відбито ворожу атаку на Оріхівському, поблизу Малої Токмачки, та дві – на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.
На решті напрямків, як повідомляється, обстановка суттєвих змін не зазнала.
"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - вказали у Генштабі.
Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на Покровському та Курахівському напрямках - Волошин20.06.24, 13:45 • 20651 перегляд