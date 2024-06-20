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85 боїв на фронті, ворог продовжує активність на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 31098 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку доби на фронті сталося 85 бойових зіткнень, при цьому противник проявляє активність на Покровському напрямку, де тривають 10 бойових зіткнень.

85 боїв на фронті, ворог продовжує активність на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби на фронті сталося вже 85 бойових зіткнень, ворог активний на  Покровському напрямку, де триває 10 боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 20 червня, пише УНН.

Деталі

"Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку", - повідомили в Генштабі.

Як зазначається, ситуація за напрямками наступна:

До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації – скинули керовану авіабомбу.

На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію – бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Костянтинівки, на Времівському. Відбито ворожу атаку на Оріхівському, поблизу Малої Токмачки, та дві – на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.

На решті напрямків, як повідомляється, обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - вказали у Генштабі.

Близько 8 ударних бригад рф протистоять Силам оборони на  Покровському та Курахівському напрямках - Волошин20.06.24, 13:45 • 20651 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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