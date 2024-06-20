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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 96, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 20557 перегляди

За даними Генштабу, на Покровському напрямку наразі тривають бої в 14 локаціях, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки та Новоолександрівки. Напрямок залишається найгарячішим.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 96, найгарячіше на Покровському напрямку

Кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби зросла до 96. Покровський напрямок залишається найгарячішим - там наразі тривають бої на 14 локаціях. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 19:00, передає УНН.

"Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 96. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону", - повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку протягом дня окупанти скинули уже шість КАБів з території рф, з напрямків Бєлгорода та Шебекіного Бєлгородської області. Бомбардуванню піддано райони Вовчанська, Нескучного та Липців. Безуспішні штурмові дії сьогодні ворог вів у Вовчанську та біля Тихого.

Попередньо, на Харківському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон, обравши життя, замість безглуздої смерті.

На Покровському напрямку наразі тривають бої в 14 локаціях, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки та Новоолександрівки. Напрямок залишається найгарячішим. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Євгенівка, Вовче та Нова Полтавка. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до 34.

"Наші захисники стримують загарбників, завдаючи значних втрат. За попередньою інформацією, за поточну добу окупанти втратили на цьому напрямку 295 осіб, з них 99 – безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, дві гармати, одиницю спецтехніки та наземну станцію керування БпЛА. Пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника", - йдеться у зведенні.

Пообіді, по дві нових безуспішних спроби ворога атакувати побільшало на Курахівському та Придніпровському напрямках. На останньому російські терористи скинули ще й шість керованих авіабомб – постраждали райони Новотягинки, Іванівки та Миколаївки.

"На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

85 боїв на фронті, ворог продовжує активність на Покровському напрямку - Генштаб20.06.24, 16:49 • 31098 переглядiв

Антоніна Туманова

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