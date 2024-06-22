На передовой террористическая страна продвинулась южнее Ольшан, неподалеку Новопокровского, Северного и Константиновки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся южнее Ольшан, возле Новопокровского, Северного и Константиновки - DeepState.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском направлении захватчики не сбавляют темпов наступления. однако, хотя противник 38 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников, успеха не имели 27 штурмов агрессора. Другие все еще продолжаются.

На фронте захватчики оккупировали шумы и продвинулись в Соколе и Северном-DeepState