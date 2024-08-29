Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
DeepState, вражеские войска осуществили продвижение в районах Новогродовки, Торецка, Михайловки, Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.
На передовой оккупанты продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
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По информации от Генштаба, основные усилия захватчики продолжают прикладывать на Покровском направлении, там агрессор 59 раз атаковал позиции ВСУ.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб 26 августа 2024, 20:47 • 24111 просмотров