Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту на Донеччині - DeepState
Київ • УНН
DeepState, ворожі війська здійснили просування в районах Новогродівки, Торецька, Михайлівки, Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара.
На передовій окупанти просунулися в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, основні зусилля загарбники продовжують прикладати на Покровському напрямку, там агресор 59 разів атакував позиції ЗСУ.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень: ЗСУ відбивають масовані атаки окупантів - Генштаб 26.08.24, 23:47 • 24802 перегляди