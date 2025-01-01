Оккупанты привезли аниматоров из «москонцерта» для воздействия на детей на ВОТ
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Донетчины захватчики организовали серию детских праздников с аниматорами. Целью мероприятий является пропаганда российских нарративов и формирование антизападных настроений среди детей.
Захватчики завезли вражеских аниматоров на ВОТ для промывки мозгов детям. Об этом сообщает Донецкая ОВА, передает УНН.
Детали
Гастролеры из «москонцерта» организовали серию детских праздников, куда детей свозили принудительно.
Цель представления:
Пропаганда российских нарративов.
Распространение антизападной риторики.
Дискредитация персонажей западной культуры, таких как Санта Клаус, как отрицательных героев.
Почему это важно для врага?
Аниматоры оккупанты выполняют задачи по навязыванию детям идеологии шовинизма, ненависти к другим народам и подрыва культурной идентичности. Оккупанты пытаются изменить мировоззрение молодого поколения, формируя лояльность к агрессору.
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