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Украина вернула из вот еще шестерых детей

Украина вернула из вот еще шестерых детей

Киев  •  УНН

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С временно оккупированных территорий Украины вернули шестерых детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Средних 16-летний Виталий, который избегал принудительной мобилизации, и 14-летний Артем, чью мать похитили оккупанты.

Еще шестерых детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий Украины в рамках инициативы Bring Kids Back UA, сообщила в понедельник советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривна, передает УНН.

Как указала Заривна, истории этих детей показывают то, что рф всеми способами пытается стереть с лица земли украинскую нацию — через навязывание пропаганды и ненависти к Украине, через угрозы семьям забрать детей, через принудительную мобилизацию в российскую армию наших молодых ребят. 

Например, 16-летний Виталий прогуливал уроки в школе, чтобы его принуждением не отвезли в город и не поставили на воинский учет, как это было с его одноклассниками. Семью 14 — летнего Артема, по сути, держать в заложниках оккупации-ему не выдавали документы, без которых невозможно уехать из ТОТ. Однако, когда оккупанты похитили его маму, стало понятно, что выезжать нужно любым способом. К счастью, парня удалось вывезти, однако его отец остался в оккупации

- рассказала советница руководителя ОП.

Напомним 

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 20 ноября сообщал, что с начала полномасштабного вторжения рф более 19 тысяч детей были депортированы, а 1934 считаются пропавшими.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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