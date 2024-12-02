Украина вернула из вот еще шестерых детей

Еще шестерых детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий Украины в рамках инициативы Bring Kids Back UA, сообщила в понедельник советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривна, передает УНН.

Как указала Заривна, истории этих детей показывают то, что рф всеми способами пытается стереть с лица земли украинскую нацию — через навязывание пропаганды и ненависти к Украине, через угрозы семьям забрать детей, через принудительную мобилизацию в российскую армию наших молодых ребят.

Например, 16-летний Виталий прогуливал уроки в школе, чтобы его принуждением не отвезли в город и не поставили на воинский учет, как это было с его одноклассниками. Семью 14 — летнего Артема, по сути, держать в заложниках оккупации-ему не выдавали документы, без которых невозможно уехать из ТОТ. Однако, когда оккупанты похитили его маму, стало понятно, что выезжать нужно любым способом. К счастью, парня удалось вывезти, однако его отец остался в оккупации - рассказала советница руководителя ОП.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 20 ноября сообщал, что с начала полномасштабного вторжения рф более 19 тысяч детей были депортированы, а 1934 считаются пропавшими.