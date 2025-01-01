Загарбники завезли ворожих аніматорів на ТОТ для промивання мізків дітям. Про це повідомляє Донецька ОВА, передає УНН.

Деталі

Гастролери з "москонцерту" організували серію дитячих свят, куди дітей звозили примусово.

Мета вистав:

Пропаганда російських наративів.

Поширення антизахідної риторики.

Дискредитація персонажів західної культури, таких як Санта Клаус, як негативних героїв.

Чому це важливо для ворога?

Аніматори окупанти виконують завдання з нав'язування дітям ідеології шовінізму, ненависті до інших народів і підриву культурної ідентичності. Окупанти намагаються змінити світогляд молодого покоління, формуючи лояльність до агресора.

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