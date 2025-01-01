Окупанти привезли аніматорів з "москонцерту" для впливу на дітей на ТОТ
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Донеччини загарбники організували серію дитячих свят з аніматорами. Метою заходів є пропаганда російських наративів та формування антизахідних настроїв серед дітей.
Загарбники завезли ворожих аніматорів на ТОТ для промивання мізків дітям. Про це повідомляє Донецька ОВА, передає УНН.
Деталі
Гастролери з "москонцерту" організували серію дитячих свят, куди дітей звозили примусово.
Мета вистав:
Пропаганда російських наративів.
Поширення антизахідної риторики.
Дискредитація персонажів західної культури, таких як Санта Клаус, як негативних героїв.
Чому це важливо для ворога?
Аніматори окупанти виконують завдання з нав'язування дітям ідеології шовінізму, ненависті до інших народів і підриву культурної ідентичності. Окупанти намагаються змінити світогляд молодого покоління, формуючи лояльність до агресора.
Україна повернула з ТОТ ще шістьох дітей02.12.24, 13:41 • 18531 перегляд