Оккупанты похитили около 23 тысяч артефактов из Херсонского краеведческого музея - Херсонская ОГА

В Херсоне происходит эвакуация музейного фонда и передача музейных предметов в хранилища других областей. В то же время на сегодня выяснено, что во время оккупации российские захватчики похитили около 23 тыс. артефактов, а также часть технического оборудования.

Об этом передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Во время оккупации военные рф похитили около 23 тыс. артефактов и часть технического оборудования, разрушили и повредили экспозиционное оборудование. Сейчас происходит эвакуация музейного фонда и решается вопрос хранения музейных предметов в хранилищах других областей - говорится в сообщении.

В Херсонской администрации сообщили о ряде вопросов, которые обсуждались с министром культуры Ростиславом Карандеевым, во время его визита в Херсон.

Было обращено внимание на вопрос создания укрытий в учреждениях культуры города, поскольку пока не предусмотрены государственные субвенции на поддержку культуры. По словам Карандеева, МКИП поможет обустроить в Херсоне укрытие-хаб для обеспечения художественного и образовательного процесса, - для этого будут использованы внешние средства.

С привлечением внешних средств МКИП поможет обустроить в Херсоне укрытие-хаб для обеспечения художественного и образовательного процесса - говорится в сообщении.

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