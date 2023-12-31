Оккупанты пытаются проникнуть на Авдеевский коксохим, но их уничтожают - Штупун

Российские оккупанты пытаются проникнуть небольшими группами по 2-3 человека на территорию Авдеевского коксохимического завода. Об этом в эфире марафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

Детали

Сейчас они добегают максимум до ограждения (Авдеевского коксохима - ред.) Иногда пытаются зайти ДРГ на саму территорию. Враг пытается проникнуть, небольшие группы 2-3 человека, но их успешно уничтожают - рассказал Штупун.

Комментируя в целом ситуацию вокруг Авдеевки он заявил, что количество пехотник атак остается на том же уровне.

"Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении", - сказал Штупун.

Дополнение

29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, чтобы поздравить воинов с Рождеством и Новым годом.