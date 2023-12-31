Оккупанты пытаются проникнуть на Авдеевский коксохим, но их уничтожают - Штупун
Киев • УНН
российские военные пытаются прорваться на территорию Авдеевского коксохимического завода группами по 2-3 человека, но получают отпор.
Российские оккупанты пытаются проникнуть небольшими группами по 2-3 человека на территорию Авдеевского коксохимического завода. Об этом в эфире марафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
Детали
Сейчас они добегают максимум до ограждения (Авдеевского коксохима - ред.) Иногда пытаются зайти ДРГ на саму территорию. Враг пытается проникнуть, небольшие группы 2-3 человека, но их успешно уничтожают
Комментируя в целом ситуацию вокруг Авдеевки он заявил, что количество пехотник атак остается на том же уровне.
"Наиболее активен враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении", - сказал Штупун.
Дополнение
29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, чтобы поздравить воинов с Рождеством и Новым годом.
Оккупанты пытаются проникнуть на Авдеевский коксохим, но их уничтожают - Штупун
российские военные пытаются прорваться на территорию Авдеевского коксохимического завода группами по 2-3 человека, но получают отпор.
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