Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграмм-канале оперативной информации о мосте. В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал о взрывах на мосту, передает УНН.

Детали

Как сообщили в телеграм-канале оперативной информации о Крымском мосте, людей, которые находятся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным Петра Андрющенко, очевидцы слышали взрывы.

Севастополь, доброе утро. Крымский мост закрыт, взрывы. Оккупанты сообщают о "ЧП", что само по себе хорошая новость написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли