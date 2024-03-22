Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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berdyanskБердянск
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  13609 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  122719 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  129304 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  181470 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125037 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137179 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129739 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142660 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145615 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133736 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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20 марта 2024, 10:44  •  219114 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  317487 просмотра

Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

российские оккупанты строят новую линию обороны в Запорожской области, сейчас перемещают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска.

Война •   •  14646 просмотра
Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Приложение "Дія" теперь позволяет пользователям просматривать и восстанавливать свои образовательные документы, такие как аттестаты, дипломы и научные степени.

Общество •   •  13019 просмотра
Документы об образовании теперь есть в "Дії"

Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Массированная атака рф на Украину привела к гибели по меньшей мере 3 человек, более 15 раненых в 2 областях и повреждению инфраструктуры.

Война •   •  14927 просмотра
Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

Российская армия 17 раз обстреляла жилые кварталы в Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.

Общество •   •  16715 просмотра
Армия рф 17 раз ударила по жилым застройкам Донетчины: погибли два человека, еще двое - ранены

Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

Электроснабжение бытовых потребителей в Полтавской области восстановлено, но 33 юридических потребителя остаются обесточенными.

Общество •   •  14978 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для бытовых потребителей на Полтавщине

По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, за время российской оккупации в Крыму было убито не менее 60 человек, в том числе 28 крымских татар.

Война •   •  13931 просмотра
По меньшей мере 60 человек погибли от репрессий в Крыму за время российской оккупации - КРЦ

Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью

Российская ракетная атака нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины, превзойдя даже атаки прошлой зимой, оставив многие регионы со значительными перебоями и ограничениями в электроснабжении.

Общество •   •  16258 просмотра
Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью

В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран

Строительный кран перевернулся на строительной площадке в Оболонском районе Киева. Предварительно пострадавших нет, а движение транспорта в районе осуществляется в обычном режиме.

Киев •   •  16585 просмотра
В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран

В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.

Новости Мира •   •  14706 просмотра
В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским ударом.

Общество •   •  16185 просмотра
Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры