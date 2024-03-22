Оккупанты перебрасывают бетонные укрепления в сторону Бердянска - партизаны

российские оккупанты строят очередную линию обороны в Запорожской области. Для этого перебрасывают бетонные укрепления в сторону временно оккупированного Бердянска. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Так, нами была зафиксирована переброска бетонных укреплений в сторону Бердянска, что в свою очередь подтверждает информацию о строительстве очередной линии обороны в Запорожской области - говорится в сообщении движения.

Кроме того, по данным движения, оккупанты привлекли для службы в армии большое количество зеков, которые сейчас "окрылились" и начали наводить в армии свои порядки.

Партизаны также сообщают, что продолжают следить за так называемой "программой восстановления Мариуполя".

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