россияне обстреляли населенный пункт Велетенское Белозерской общины на Херсонщине, ранена 74-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

российская армия обстреляла Велетенское Белозерской громады. Под удар врага во дворе дома попала 74-летняя местная жительница. Она получила взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, - говорится в сообщении.

Детали

Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести. Ей оказывают медицинскую помощь.

Напомним

В результате российского обстрела села Садовое в Херсонской области были ранены два гражданских лица и поврежден газопровод, что временно прекратило газоснабжение жителей.