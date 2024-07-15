россияне обстреляли село Велетинское на Херсонщине, ранив 74-летнюю женщину.
россияне обстреляли населенный пункт Велетенское Белозерской общины на Херсонщине, ранена 74-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
российская армия обстреляла Велетенское Белозерской громады. Под удар врага во дворе дома попала 74-летняя местная жительница. Она получила взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки,
Детали
Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести. Ей оказывают медицинскую помощь.
Напомним
В результате российского обстрела села Садовое в Херсонской области были ранены два гражданских лица и поврежден газопровод, что временно прекратило газоснабжение жителей.