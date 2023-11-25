Оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область, пострадала женщина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли из минометов село в Чернигове, ранив женщину; полиция доставила ее в больницу и возбудила уголовное дело за военные преступления.
В субботу, 25 ноября, российские оккупационные войска обстреляли из минометов пограничное село в Семеновской общине Черниговской области. В результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговской области, пишет УНН.
Сегодня россияне в очередной раз били из минометов по мирному селу в приграничной Семеновской общине. Местная жительница в это время возилась во дворе по хозяйству и попала под вражеский огонь,
Детали
В результате обстрела гражданская женщина получила ранения. Семеновские полицейские сразу бросились на помощь и на служебной машине вывезли раненую в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
По факту совершения рф очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
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Оккупанты обстреляли из минометов Черниговскую область, пострадала женщина
Российские войска обстреляли из минометов село в Чернигове, ранив женщину; полиция доставила ее в больницу и возбудила уголовное дело за военные преступления.
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