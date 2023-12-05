Оккупанты обстреляли дом в Херсонской области, погибла женщина

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Велытенском, погибла женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).

Около 16:20 оккупанты обстреляли жилой дом в населенном пункте. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 44-летняя местная жительница - говорится в сообщении.

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Российские войска сегодня, 5 декабря, обстреляли Херсон. По предварительным данным в результате атаки два человека погибли, еще один получил ранения.