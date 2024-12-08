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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли почти 270 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 7114 просмотра

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Вражеские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 269 ударов различного типа. В результате обстрелов разрушена инфраструктура и погиб 65-летний мужчина.

Оккупанты нанесли 269 ударов по Запорожской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки вражеские войска совершили массированные атаки на территорию Запорожской области, обстреляв 11 населенных пунктов. Всего зафиксировано 269 ударов различного типа, повлекших разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Беспилотники стали главным орудием атак: 154 дрона различных модификаций атаковали лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 

По меньшей мере восемь ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) направили на территории Щербаков, Новоандреевки и Малой Токмачки. 

Оккупанты также использовали артиллерию для 107 атак, которые охватили лобково, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. 

В результате обстрелов поступило 14 сообщений о разрушенных домах и других объектах инфраструктуры. К сожалению, 65-летний мужчина погиб из-за атаки по Васильевскому району.

Количество пострадавших от авиаудара по Запорожью возросло до 25 человек7 дек. 2024, 08:46 • 19866 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье