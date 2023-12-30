Оккупанты нанесли по Харькову более 6 ударов: есть повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
Российские удары по Харькову наносились более 6 раз.
российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову, в частности ударили по центру города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты нанесли более 6 ударов. В частности, ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры
Профильные службы работают на местах попаданий.
Ранее
УНН сообщал о серии взрывов в городе.
Оккупанты нанесли по Харькову более 6 ударов: есть повреждения инфраструктуры
Российские удары по Харькову наносились более 6 раз.
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