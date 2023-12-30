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Оккупанты нанесли по Харькову более 6 ударов: есть повреждения инфраструктуры

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 17:34  •  25813 просмотра

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Российские удары по Харькову наносились более 6 раз.

российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову, в частности ударили по центру города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН

Оккупанты нанесли более 6 ударов.  В частности, ударили по центральной части города Харьков.  Есть повреждения гражданской инфраструктуры

- написал глава ОВА в Telegram. 

Профильные службы работают на местах попаданий.

Ранее 

УНН сообщал о серии взрывов в городе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти завдали по Харкову понад 6 ударів: є пошкодження інфраструктури
Occupants struck more than 6 times in Kharkiv: there is damage to infrastructure
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