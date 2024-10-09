Оккупанты нанесли 377 ударов по Запорожской области: есть жертвы
Киев • УНН
Российские войска совершили 377 атак на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. В Васильевском районе погиб 71-летний мужчина, 67-летняя женщина ранена.
Оккупанты нанесли 377 ударов по Запорожской области. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Известно, было зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобковому, Степному, Новоданиловке, Малой Токмачке и Новодаровке.
Ударам беспилотников подверглись Лобково, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Роботино, Малая Токмачка, Левадное и Малиновка, где было зафиксировано 214 атак. Кроме того, 10 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Роботино и Малую Токмачку, а артиллерийские обстрелы коснулись Лобково, Гуляйполя, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Всего поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, к сожалению, в Васильевском районе 71-летний мужчина погиб, а 67-летняя женщина получила ранения.
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