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Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області: є жертви

Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області: є жертви

Київ • УНН

 • 16935 перегляди

Російські війська здійснили 377 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. У Василівському районі загинув 71-річний чоловік, 67-річна жінка поранена.

Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Відомо, було зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому, Степовому, Новоданилівці, Малій Токмачці та Новодарівці.

Ударів безпілотників зазнали Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне та Малинівка, де було зафіксовано 214 атак. Крім того, 10 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку, а артилерійські обстріли торкнулися Лобкового, Гуляйполя, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Загалом надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Крім того, на жаль, у Василівському районі 71-річний чоловік загинув, а 67-річна жінка отримала поранення.

Окупанти планують посилити репресії в Запорізькій області під виглядом навчань09.10.24, 02:54 • 103120 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе

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