Окупанти планують посилити репресії в Запорізькій області під виглядом навчань
Київ • УНН
На захоплених територіях Запорізької області готуються до посилення репресій під приводом "антитерористичних навчань". Це реакція на успішні дії українського підпілля з ліквідації зрадників.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти планують посилити репресії під приводом навчань. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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Після успішних дій українського підпілля щодо ліквідації зрадників на загарбаних територіях Запорізької області, ворожі військові готуються до посилення репресій під приводом проведення "антитерористичних навчань".
За інформацією, в рамках цих навчань планується масштабне посилення контррозвідувального режиму. Очікується, що на вулицях міст зросте кількість патрулів, проведуть вибіркові перевірки населення, а також збільшать кількість блокпостів і рейдів по населених пунктах.
Ці навчання розглядаються як ширма для терору проти українців, яких пропаганда намагається виставити "терористами", незважаючи на те, що сама рф є визнаною державою-терористом, яка підтримує терористичні течії у світі.
Як росіяни захоплюють українське майно на ТОТ - Федоров10.04.24, 22:33 • 70032 перегляди