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Оккупанты планируют усилить репрессии в Запорожской области под видом учений

Оккупанты планируют усилить репрессии в Запорожской области под видом учений

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 23:54  •  295 просмотра

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На захваченных территориях Запорожской области готовятся к усилению репрессий под предлогом «антитеррористических учений». Это реакция на успешные действия украинского подполья по ликвидации предателей.

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты планируют усилить репрессии под предлогом учений. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

После успешных действий украинского подполья по ликвидации предателей на захваченных территориях Запорожской области, вражеские военные готовятся к усилению репрессий под предлогом проведения "антитеррористических учений".

По информации, в рамках этих учений планируется масштабное усиление контрразведывательного режима. Ожидается, что на улицах городов возрастет количество патрулей, проведут выборочные проверки населения, а также увеличат количество блокпостов и рейдов по населенным пунктам.

Эти учения рассматриваются как ширма для террора против украинцев, которых пропаганда пытается выставить "террористами", несмотря на то, что сама рф является признанным государством-террористом, которое поддерживает террористические течения в мире.

Как россияне захватывают украинское имущество на ВОТ - Федоров10 апреля 2024, 19:33 • 69736 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ukrainaУкраина