Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На этой неделе в Луганской области так называемый "народный совет лнр" рассматривал поправки в местное "законодательство". Согласно этим изменениям, оккупационные администрации получили полномочия использовать и признавать муниципальное жилье как "бесхозное имущество", передавая его прежде всего работникам силовых структур, работникам социальной сферы и гражданам, которые потеряли жилье и нуждаются во временном проживании.

Оккупанты активно используют гражданские здания, в частности жилые, для нужд военных, что приводит к принудительным выселениям из населенных пунктов, приближенных к линии фронта. Также указано, что такое жилье становится доступным для гражданских служащих из РФ, которых завозят для работы в оккупированных структурах, а также продается россиянам по сниженным ценам с целью заселения на временно оккупированных территориях.

Стоит отметить, что оккупационные власти пренебрегали техническими нормами и требованиями безопасности проживания, включая существование превышений в заселении по площади на человека. Это способствует заселению наименее требовательных жителей, в частности россиян и мигрантов из Центральной Азии.

Оккупационные власти также не признают документы на собственность, выданные согласно украинскому законодательству, и требуют их переоформления в соответствии с российскими нормами. Владельцы недвижимости вынуждены рисковать, пытаясь сохранить свое имущество, поскольку процесс получения российского паспорта и подтверждения прав на имущество в основном сводится к испытанию на прочность их воли.

Враг на ВОТ Луганщины заселяет коллаборационистов в квартиры украинцев