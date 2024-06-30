Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам: конфіскація та продаж за зниженими цінами

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60198 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146864 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142196 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119934 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131298 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84340 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92631 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98578 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89605 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219554 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41410 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18672 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18314 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41434 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20135 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142199 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219556 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369880 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305558 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10138 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30364 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27325 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119935 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32444 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам: конфіскація та продаж за зниженими цінами

Київ • УНН

 • 91579 перегляди

Окупанти в Луганській області захоплюють муніципальне житло і передають його силовикам, соціальним працівникам і переселенцям, а також дозволяють росіянам і мігрантам купувати його за зниженими цінами для заселення.

Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам: конфіскація та продаж за зниженими цінами

Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На цьому тижні у Луганській області так званий "народний совєт лнр" розглядав поправки до місцевого "законодавства". Згідно з цими змінами, окупаційні адміністрації отримали повноваження використовувати і визнавати муніципальне житло як "безхазяйне майно", передаючи його перш за все працівникам силових структур, працівникам соціальної сфери та громадянам, які втратили житло і потребують тимчасового проживання.

Окупанти активно використовують цивільні будівлі, зокрема житлові, для потреб військових, що призводить до примусових виселень з населених пунктів, що наближені до лінії фронту. Також зазначено, що таке житло стає доступним для цивільних службовців з рф, яких завозять для роботи в окупованих структурах, а також продається росіянам за зниженими цінами з метою заселення на тимчасово окуповані території.

Варто відзначити, що окупаційні влади нехтували технічними нормами та вимогами безпеки проживання, включаючи існування перевищень в заселенні за площею на особу. Це сприяє заселенню найменш вибагливих мешканців, зокрема росіян та мігрантів з Центральної Азії.

Окупаційні влади також не визнають документи на власність, видані згідно з українським законодавством, і вимагають їх переоформлення відповідно до російських норм. Власники нерухомості змушені ризикувати, намагаючись зберегти своє майно, оскільки процес отримання російського паспорту та підтвердження прав на майно здебільшого зводиться до випробування на міцність їхньої волі.

Ворог на ТОТ Луганщини заселяє колаборантів у квартири українців06.03.24, 15:58 • 24576 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
Центральна Азія
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67