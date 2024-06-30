Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам: конфіскація та продаж за зниженими цінами
Київ • УНН
Окупанти в Луганській області захоплюють муніципальне житло і передають його силовикам, соціальним працівникам і переселенцям, а також дозволяють росіянам і мігрантам купувати його за зниженими цінами для заселення.
Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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На цьому тижні у Луганській області так званий "народний совєт лнр" розглядав поправки до місцевого "законодавства". Згідно з цими змінами, окупаційні адміністрації отримали повноваження використовувати і визнавати муніципальне житло як "безхазяйне майно", передаючи його перш за все працівникам силових структур, працівникам соціальної сфери та громадянам, які втратили житло і потребують тимчасового проживання.
Окупанти активно використовують цивільні будівлі, зокрема житлові, для потреб військових, що призводить до примусових виселень з населених пунктів, що наближені до лінії фронту. Також зазначено, що таке житло стає доступним для цивільних службовців з рф, яких завозять для роботи в окупованих структурах, а також продається росіянам за зниженими цінами з метою заселення на тимчасово окуповані території.
Варто відзначити, що окупаційні влади нехтували технічними нормами та вимогами безпеки проживання, включаючи існування перевищень в заселенні за площею на особу. Це сприяє заселенню найменш вибагливих мешканців, зокрема росіян та мігрантів з Центральної Азії.
Окупаційні влади також не визнають документи на власність, видані згідно з українським законодавством, і вимагають їх переоформлення відповідно до російських норм. Власники нерухомості змушені ризикувати, намагаючись зберегти своє майно, оскільки процес отримання російського паспорту та підтвердження прав на майно здебільшого зводиться до випробування на міцність їхньої волі.
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