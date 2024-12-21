Оккупанты на Купянском направлении пытаются проникнуть вглубь и захватить плацдармы - Синегубов
Киев • УНН
Российские войска совершили 11 попыток штурма позиций ВСУ на Купянском направлении, пытаясь проникнуть вглубь территории. На Волчанском и Боровском направлениях все атаки отбиты, потерь территорий нет.
На Купянском направлении российские оккупанты пытаются проникнуть вглубь территории, захватить определенные плацдармы и оттуда развивать свое дальнейшее наступление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
Детали
"По Купянскому направлению ситуация остается тяжелой. Враг за сутки 11 раз пытался штурмовать позиции наших военных. Так же пытается проникнуть вглубь территории, захватить определенные плацдармы, откуда развивать уже свое дальнейшее наступление, однако так же успехов не имеет. Хотя там ситуация достаточно тяжелая, потому что наши воины фактически круглосуточно отражают на том направлении вражеские штурмы", - рассказал Синегубов.
Также он прокомментировал ситуацию на линии фронта на севере.
"Что касается линии фронта, то по северу враг проводил штурмовые атаки, в частности по Волчанскому направлению. Все они отбиты, потерь территорий не допущено. Линия фронта там фактически стабильна", - заявил Синегубов.
Кроме того, он отметил, что оккупанты так же выбирают Боровское направление как приоритетное.
"Боровское направление. Так же враг выбирает его как приоритетное. Пытается штурмовать. Там так же позиции удержаны и потерь фактически территорий не допущено", - сказал Синегубов.
Дополнение
20 декабря Синегубов сообщал, что около недели назад российские оккупанты пытались зайти на окраины поселка Двуречная на Купянском направлении Харьковской области. За плацдарм ведутся бои, впрочем поселок находится под контролем Сил обороны Украины.