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Оккупанты используют военнопленных как "живой щит": Офис Генпрокурора начал уголовное производство

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:32  •  7531 просмотра

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Генеральная прокуратура Украины начала уголовное расследование по факту использования российскими войсками украинских военнопленных в качестве живого щита, что является военным преступлением, подтвержденным видеодоказательствами. Сейчас дело расследуют сотрудники СБУ в Запорожье.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту  нарушению законов и обычаев войны на основе видео того, как россияне используют военнопленных, как "живой щит". Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) Основанием для внесения сведений в ЕРДР стал видеоматериал, который был распространен в сети интернет журналистами Радио Свобода

- резюмировали в ведомстве.

По предварительным данным, военнослужащие рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время осуществления боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении вызывающе использовали украинских военнопленных как "живой щит".

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Ход досудебного расследования находится на контроле Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Дополнение 

Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты используют пленных бойцов Вооруженных сил Украины, как "живой щит" во время штурма украинских позиций. Такую "тактику" россиян зафиксировал дрон аэроразведки. 

Напомним

2 декабря в сети появилось видео убийства россиянами безоружных украинских солдат, которые сдавались в плен. Это военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

Впоследствии СтратКом ВСУ подтвердил военное преступление.

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных.  

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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