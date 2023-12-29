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Оккупанты используют гражданскую авиацию для транспортировки личного состава

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 14:23  •  15373 просмотра

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россия перевозит персонал в ростов гражданскими авиалиниями, а затем наземным транспортом в Украину, сообщает Штаб национального сопротивления Украины.

россия использует гражданскую авиацию для транспортировки личного состава в ростов. Далее оккупантов переправляют наземным транспортом в Украину, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Центр нацсопротивления сообщает, что оккупанты в этом месяце пользовались услугами двух авиакомпаний "I FLY" и URAL Airlines, на которых враг перевозит личный состав из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в Ростов.

"Далее оккупантов уже наземным транспортом переправляют на утилизацию в Украину.

Отметим, что ни одному бизнесу или гражданскому российскому лицу не удастся остаться анонимными и избежать ответственности за соучастие в агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

Перед Новым Годом российские полицаи провели ряд рейдов по селам временно оккупированного юга, для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Окупанти використовують цивільну авіацію для транспортування особового складу
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Оккупанты используют гражданскую авиацию для транспортировки личного состава

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