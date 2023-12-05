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Оккупанты ищут украинское подполье через лайки в соцсетях

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 03:57  •  23215 просмотра

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Российские оккупанты проверяют лайки в социальных сетях, чтобы выявить украинских подпольщиков на оккупированных территориях, предупреждает Штаб национального сопротивления. Жителей призывают быть осторожными в интернете.

Российские захватчики продолжают репрессивные мероприятия на оккупированных украинских территориях с целью установления своего тотального контроля за местными жителями. Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Частью этих мероприятий является попытка россиян найти как можно больше больше членов украинского подполья.

Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей ВОТ

говорится в сообщении.

В ЦНС призвали жителей оккупированных территорий сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Окупанти шукають українське підпілля через лайки у соцмережах
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