Оккупанты атакуют с дронов жителей Херсонщины, есть раненые

Сегодня в Бериславе российская армия сбросила взрывной предмет с беспилотника на 71-летнего мужчину, когда тот находился на улице, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, у пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также вчера вечером оккупанты сбросили 6 взрывчаток с дронов по селу Львове Тягинской общины.

Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте.

Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС