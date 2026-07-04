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Оккупанты атаковали шахтоуправление ДТЭК на Днепропетровщине: есть погибший и раненые, работу предприятия остановили

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Враг атаковал шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области. Погиб один работник, пятеро ранены, 86 горняков эвакуировано.

Оккупанты атаковали шахтоуправление ДТЭК на Днепропетровщине: есть погибший и раненые, работу предприятия остановили

Враг атаковал шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области, один работник погиб, пятеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Трагическая весть. Вчера одно из наших предприятий в Днепропетровской области было атаковано. Погиб работник охранной службы. Искренние соболезнования родным и близким…  Еще пятеро работников получили ранения. Коллегам оказывается вся необходимая помощь 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, удар причинил значительные разрушения. Из-за обесточивания на момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Всех немедленно эвакуировали на поверхность. 

Сейчас работа предприятия остановлена. Оцениваем масштабы повреждений и готовимся к аварийно-восстановительным работам, как только это станет возможным.

россия дважды атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области, пострадал работник07.06.26, 13:43 • 3283 просмотра

Антонина Туманова

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