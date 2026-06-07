россия дважды атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области, пострадал работник
Киев • УНН
Армия рф дважды ударила по угольному предприятию ДТЭК, ранив механика шахты. Повреждена система жизнеобеспечения, продолжаются восстановительные работы.
российские войска дважды атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате одного из ударов пострадал работник шахты, также повреждена система жизнеобеспечения предприятия. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Продолжаются восстановительные работы
По предварительной информации, это уже третья атака на предприятие за последние дни. Накануне по дороге на работу из-за удара дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов.
Напомним
В результате очередного обстрела рф одна из ТЭС ДТЭК получила существенные разрушения. С начала вторжения станции компании атаковали почти 230 раз.