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россия дважды атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области, пострадал работник

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Армия рф дважды ударила по угольному предприятию ДТЭК, ранив механика шахты. Повреждена система жизнеобеспечения, продолжаются восстановительные работы.

россия дважды атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области, пострадал работник

российские войска дважды атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате одного из ударов пострадал работник шахты, также повреждена система жизнеобеспечения предприятия. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН

Враг дважды атаковал угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара БПЛА вблизи шахты пострадал механик. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одна атака повредила систему жизнеобеспечения предприятия. Продолжаются восстановительные работы 

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, это уже третья атака на предприятие за последние дни. Накануне по дороге на работу из-за удара дрона погиб работник шахты Юрий Филиппов. 

Напомним

В результате очередного обстрела рф одна из ТЭС ДТЭК получила существенные разрушения. С начала вторжения станции компании атаковали почти 230 раз. 

Алла Киосак

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ДТЭК