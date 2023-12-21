Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор
Киев • УНН
Российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов. Тем временем шахтеры так называемой "луганской народной республики" сталкиваются с невыплатой заработной платы и потерей рабочих мест.
Украинские защитники отбили 13 атак российской армии - враг применял артиллерию и минометы в районе Белогоровки и окружающих населенных пунктов, при возможности привлекая авиацию для ударов по Серебрянскому лесу. Тем временем тем временем горняки в так называемой "лнр" могут остаться без зарплаты и работы. Об этом этом сообщает председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.
Оккупанты вновь большие силы бросили на Белогоровку и окружающие населенные пункты Донецкой области, где наши защитники отбили 13 штурмов. По поселку в течение дня враг бил из артиллерии и минометов различных типов. При малейшей возможности россияне привлекали авиацию, нанеся удар по Серебрянскому лесу.
От обстрелов пострадал также населенный пункт Невское. Согласно информации главы Луганщины, за прошедшие сутки в Невском раздали недельный запас хлеба, но попасть в другие сел Краснореченской громады не позволила непогода - дорожные пути очень размыты.
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Кроме того, указывается, что так называемой "лнр", в городе Ровеньки горняки не получают зарплату и с опаской ожидают Новый год, поскольку считают, что могут вообще остаться без работы.
В городе отсутствуют свет и вода, из-за недавней непогоды, а также, как пишет канал Луганской ОГА, - из-за бездействия ремонтных бригад. Между тем в оккупационной власти уже уверяют, что не хватает мужчин.
Дополнение
Относительно так называемого "снижения цен" - цены на продукты питания и медицинские препараты в "лнр" устанавливают, по своему усмотрению. Местные жители, у кого есть возможность, пытаются скупаться на территории России, поэтому из-за этого на границе с рф образовалась огромная очередь, пишет глава Луганской ОГА.
Напомним,
Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области, повредив пожарно-спасательную часть, но никто из личного состава не пострадал. Объекты энергетической инфраструктуры Украины также стали мишенью для обстрелов.
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Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор
Российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов. Тем временем шахтеры так называемой "луганской народной республики" сталкиваются с невыплатой заработной платы и потерей рабочих мест.
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