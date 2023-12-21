Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  29261 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  37242 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  74615 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  83573 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  90060 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  92207 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  142779 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  142303 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  137861 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133318 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156807 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155904 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155823 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  151339 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143736 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
okkupanti-aktivizirovali-shturm-belogorovki-vrag-bil-iz-artillerii-i-minometov-lisogor

Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:04  •  14605 просмотра

Read in English

Российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов. Тем временем шахтеры так называемой "луганской народной республики" сталкиваются с невыплатой заработной платы и потерей рабочих мест.

Украинские защитники отбили 13 атак российской армии - враг применял артиллерию и минометы в районе Белогоровки и окружающих населенных пунктов, при возможности привлекая авиацию для ударов по Серебрянскому лесу.  Тем временем тем временем горняки в так называемой "лнр" могут остаться без зарплаты и работы. Об этом этом сообщает председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Оккупанты вновь большие силы бросили на Белогоровку и окружающие населенные пункты Донецкой области, где наши защитники отбили 13 штурмов. По поселку в течение дня враг бил из артиллерии и минометов различных типов. При малейшей возможности россияне привлекали авиацию, нанеся удар по Серебрянскому лесу.

- информирует начальник Луганской ОГА.

От обстрелов пострадал также населенный пункт Невское. Согласно информации главы Луганщины, за прошедшие сутки в Невском раздали недельный запас хлеба, но попасть в другие сел Краснореченской громады не позволила непогода - дорожные пути очень размыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонской области оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

Кроме того, указывается, что так называемой "лнр", в городе Ровеньки горняки не получают зарплату и с опаской ожидают Новый год, поскольку считают, что могут вообще остаться без работы.

В городе отсутствуют свет и вода, из-за недавней непогоды, а также, как пишет канал Луганской ОГА, - из-за бездействия ремонтных бригад. Между тем в оккупационной власти уже уверяют, что не хватает мужчин.

Дополнение

Относительно так называемого "снижения цен" - цены на продукты питания и медицинские препараты в "лнр" устанавливают, по своему усмотрению. Местные жители, у  кого есть возможность, пытаются скупаться на территории России, поэтому из-за этого на границе с рф образовалась огромная очередь, пишет глава Луганской ОГА.

Напомним,

Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области, повредив пожарно-спасательную часть, но никто из личного состава не пострадал. Объекты энергетической инфраструктуры Украины также стали мишенью для обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли Запорожскую область около 140 раз, есть разрушения

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Окупанти активізували штурм Білогорівки, ворог бив із артилерії та мінометів – Лисогор
Occupants intensify storming of Bilohorivka, enemy fires from artillery and mortars - Lysohor
Новости по теме

Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор

Российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов. Тем временем шахтеры так называемой "луганской народной республики" сталкиваются с невыплатой заработной платы и потерей рабочих мест.

Война •   •  14605 просмотра
Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор

Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия

Атака вражеского БПЛА в Киевской области уничтожила складские помещения и транспортные средства, но жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 500 кв. м.

Война •   •  15765 просмотра
Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия

Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Армия обороны Израиля обнаружила в центре города Газа комплекс туннелей, которыми пользуются лидеры ХАМАС, стратегически расположенных вблизи гражданских объектов, включая школу. Эти туннели, оснащенные современным оборудованием.

Новости Мира •   •  14320 просмотра
Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Надеемся на положительный результат в январе - Данилов о помощи Украине от США

Данилов оптимистично настроен на то, что Конгресс США одобрит финансирование помощи Украине в январе, после заверений американских лидеров и двухпартийных усилий.

Политика •   •  16903 просмотра
Надеемся на положительный результат в январе - Данилов о помощи Украине от США

Украинцев призывного возраста за рубежом нужно попросить явиться в призывные пункты - Умеров

Украина планирует предложить мужчинам за рубежом в возрасте 25-60 лет добровольно явиться на призывные участки для прохождения военной службы в 2024 году, при этом обсуждаются потенциальные санкции за невыполнение этого требования.

Политика •   •  19496 просмотра
Украинцев призывного возраста за рубежом нужно попросить явиться в призывные пункты - Умеров

В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке

Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, вызывая ранения и повреждения жилых и административных зданий в более чем десятке населенных пунктов.

Война •   •  13557 просмотра
В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке

Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД

В результате аварии микроавтобуса на польско-украинской границе один украинец погиб и восемь получили ранения; МИД Украины оказывает консульскую помощь и координирует репатриацию.

Криминал и ЧП •   •  16376 просмотра
Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД

Трамп призывает Верховный суд США не вмешиваться в спор об иммунитете

Дональд Трамп попросил Верховный суд США не ускорять рассмотрение его иска об иммунитете от судебного преследования за действия, связанные с попыткой отмены выборов 2020 года, предлагая более взвешенный подход.

Новости Мира •   •  14542 просмотра
Трамп призывает Верховный суд США не вмешиваться в спор об иммунитете

Совместное производство оружия со странами НАТО есть, но его нужно нарастить - Данилов

Украина начала совместное производство вооружений со странами НАТО и стремится увеличить объемы производства.

Экономика •   •  20549 просмотра
Совместное производство оружия со странами НАТО есть, но его нужно нарастить - Данилов

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Решение Верховного Суда Украины изменить приговор экс-депутату Александру Шепелеву, обвиняемому в заказных убийствах и государственной измене, было раскритиковано как наносящее ущерб имиджу страны и вызвало призывы к судебной реформе.

Криминал и ЧП •   •  83573 просмотра
Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог