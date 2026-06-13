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Оккупанты 61 раз атаковали позиции ВСУ с начала суток - Генштаб

Киев • УНН

 • 260 просмотра

С начала суток зафиксировано 61 боестолкновение. Наибольшая активность врага наблюдается на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Оккупанты 61 раз атаковали позиции ВСУ с начала суток - Генштаб

С начала суток российские войска совершили 61 наступательное действие на различных участках фронта. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным военных, российская армия продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по приграничным районам Украины. Под обстрелами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, а по Павловке в Сумской области враг нанес авиаудар.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 15 атак противника. Бои продолжались вблизи Василевки, Гришино, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Котлино, Удачного и Новопавловки.

Наиболее интенсивные боевые действия зафиксированы на Гуляйпольском направлении, где оккупанты совершили 21 атаку. Пять боестолкновений по состоянию на 16:00 еще продолжались. Враг пытался продвинуться в районах Рыбного, Доброполья, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Терноватого, Железнодорожного, Верхней Терсы и Чаривного.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал украинские позиции, два боестолкновения остаются незавершенными. На Константиновском направлении российские войска совершили четыре штурма, один из них продолжается.

Также боевые столкновения происходили на Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск и наносить врагу потери.

ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в Крыму13.06.26, 13:23 • 13706 просмотров

Андрей Тимощенков

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