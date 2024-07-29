Охранник киевского ЦУМа уволен из-за того, что он пытался выгнать из помещения участников акции Free Azov. Об этом сообщает ЦУМ Киев, передает УНН.

Детали

ЦУМ Киев извинился за действия своего сотрудника службы безопасности, который пытался выгнать участников акции Free Azov из помещения универмага. Руководство заведения заявило, что не разделяет частное мнение охранника и провело служебное расследование, после которого он больше не работает в ЦУМ Киев.

Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми, после служебного расследования данный сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев - Команда ЦУМ Киев.

Команда ЦУМа выразила глубокое возмущение инцидентом и отметила, что не существует никаких правил, запрещающих посетителям выражать свое мнение. В заявлении подчеркивается, что универмаг поддерживает проекты в память о погибших воинах и в поддержку героев. Администрация ЦУМа принесла извинения за ситуацию и заверила, что принимает меры для предотвращения подобных случаев в будущем.