"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

Правоохранители обезвредили агентурную группу фсб, которая действовала на Днепропетровщине. Агенты рф пыталась выявить предприятия, которые производят дроны для Сил обороны для дальнейших ударов врага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Среди приоритетных целей врага были предприятия, которые производят беспилотные летательные аппараты для Сил обороны - рассказали в СБУ.

Также, как сообщается, оккупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Для корректировки ударов фсб дистанционно завербовала через Телеграм-канал шестерых местных жителей. Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единому куратору от фсб.

По его указанию фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

"Чтобы выявить локации предприятий по производству БпЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию", - рассказали в СБУ.

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали всех участников агентурной группы фсб и задержали их.

Во время обысков у фигурантов обнаружено 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также установлена личность резидента (руководителя) агентурной группы фсб, который находится на территории рф.

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