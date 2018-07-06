Охрану Подольского райсуда усилили из-за слушания резонансных дел

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79035 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111169 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132162 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175496 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142406 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130595 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186250 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Охрану Подольского райсуда усилили из-за слушания резонансных дел

Охрану Подольского райсуда усилили из-за слушания резонансных дел

Киев  •  УНН

 • 8757 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Охрану Подольского районного суда Киева усилили из-за слушания резонансных дел. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Охрану суда усилили в связи с рассмотрением сегодня четырех резонансных дел. Это, в частности, заседание по делу экс-нардепа, председателя фракции "Партия Регионов" Александра Ефремова, главы луганских боевиков Игоря Плотницкого, дела о массовых беспорядках под ВРУ 31 августа 2015 года, а также - по "Динго", которого подозревают в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд в Киеве сегодня проведет заседание в отношении подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву.

Напомним, сегодня в Подольском суде допросили председателя ВР Андрей Парубий по делу Ефремова.

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