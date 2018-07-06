Охрану Подольского райсуда усилили из-за слушания резонансных дел

Охрану суда усилили в связи с рассмотрением сегодня четырех резонансных дел. Это, в частности, заседание по делу экс-нардепа, председателя фракции "Партия Регионов" Александра Ефремова, главы луганских боевиков Игоря Плотницкого, дела о массовых беспорядках под ВРУ 31 августа 2015 года, а также - по "Динго", которого подозревают в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд в Киеве сегодня проведет заседание в отношении подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву.

Напомним, сегодня в Подольском суде допросили председателя ВР Андрей Парубий по делу Ефремова.