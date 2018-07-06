Охорону Подільського райсуду посилили через розгляд резонансних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Охорону Подільського районного суду Києва посилили через слухання резонансних справ. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Охорону суду посилили у зв’язку з розглядом сьогодні чотирьох резонансних справ. Це, зокрема, засідання у справі екс-нардепа, голови фракції “Партія Регіонів” Олександра Єфремова, голови луганських бойовиків Ігоря Плотницького, справа щодо масових заворушень під ВРУ 31 серпня 2015 року, а також — щодо нападника на добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва.
Як повідомляв УНН, Подільський районний суд у Києві сьогодні проведе засідання щодо підозрюваного у замаху на Осмаєва і Окуєву.
Нагадаємо, сьогодні в Подільському суді допитали голову ВР Андрія Парубія у справі О.Єфремова.