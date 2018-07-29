Охранники круизного судна в Норвегии застрелили белого медведя, который напал на них
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На норвежском архипелаге Шпицберген в Северо-Ледовитом океане белый медведь напал на охрану немецкого круизного лайнера, из-за чего животное застрелили. В результате нападения пострадал один охранник, но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В сообщении указано, что наличие охраны является обязательным условием для туристических экскурсий на Шпицбергене, потому что на архипелаге проживают примерно 3 тысячи белых медведей.
Представители немецкой круизной компании рассказали, что охранник застрелил животное, потому что оно напало на его коллегу. Известно, что пострадавшего доставили в больницу в городе Лонгйир, его состояние стабильное. Зоозащитники выразили возмущение в связи с убийством белого медведя.
Как сообщал УНН, в Калифорнии медведь залез в частный бассейн, спасаясь от жары.