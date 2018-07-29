Охоронці круїзного судна у Норвегії застрелили білого ведмедя, який напав на них
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На норвезькому архіпелагу Шпіцберген у Північно-Льодовитому океані білий ведмідь напав на охорону німецького круїзного лайнера, через що тварину застрелили. У результаті нападу постраждав один охоронець, але його життю нічого не загрожує. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
У повідомленні вказано, що наявність охорони є обов’язковою умовою для туристичних екскурсій на Шпіцбергені, бо на архіпелагу проживають приблизно 3 тисячі білих ведмедів.
Представники німецької круїзної компанії розповіли, що охоронець застрелив тварину, бо вона напала на його колегу. Відомо, що постраждалого доправили до лікарні у місті Лонг’їр, його стан стабільний. Зоозахисники висловили обурення через убивство білого ведмедя.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки.