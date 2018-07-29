Охоронці круїзного судна у Норвегії застрелили білого ведмедя, який напав на них

У повідомленні вказано, що наявність охорони є обов’язковою умовою для туристичних екскурсій на Шпіцбергені, бо на архіпелагу проживають приблизно 3 тисячі білих ведмедів.

Представники німецької круїзної компанії розповіли, що охоронець застрелив тварину, бо вона напала на його колегу. Відомо, що постраждалого доправили до лікарні у місті Лонг’їр, його стан стабільний. Зоозахисники висловили обурення через убивство білого ведмедя.

Як повідомляв УНН, у Каліфорнії ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки.