Желающих инвестировать в развитие АПК оказалось не так много - эксперт

"Стоит сказать, что поддержка от МинАПК в последние годы является достаточно эффективной, ведь украинский потребитель получает качественную продукцию животноводства по стабильной цене. В подтверждение моих слов стоит просто зайти на сайт Госкомстата и увидеть, что, к примеру, тушка куриная стоит сегодня 54,90 грн за кг, в августе прошлого года цена была 53,94 грн/кг или + 2% роста цены; свинину сегодня продают по 114,26 грн/кг, а в прошлом году она стоила 107,57 грн/кг или + 6% роста цены.

Вспомним, что по тем же официальным данным инфляция в прошлом году составила 13,7%, а ее драйверами были тарифы на коммунальные услуги, энергоресурсы, отнюдь не цены на продукты питания, которые благодаря господдержке удалось стабилизировать", - подчеркнул эксперт.

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По словам Мороза, цены на мясо в Украине сегодня ниже, чем в странах Европы.

"Тушка куриная стоит в странах Европы около 5 евро (ориентировочно 150 грн), а 1 кг свинины около 8 евро (более 200 грн.). Относительно Польши, то там ситуация такова, что стоимость тушки куриной часто даже дешевле, чем в Украине, однако то же филе продается гораздо дороже чем в среднем в странах Европы - это объясняется логикой производства и подходами к обеспечению доходности местных компаний.

Однако, в Украине политические популисты на польской идеи спекулируют и устраивают публичные гонения, не изучая проблему комплексно", - подчеркнул он.

Спекулируют и те, кто утверждает, что дотации получают только "свои", отметил Мороз.

"По поводу получения компанией МХП возмещения на уровне 190 млн грн, то это является ожидаемым событием, ведь компания много лет подряд наращивает свои производственные мощности. В 2017 году инвестировано в Украину 134 млн долл., в этом планировалось вдвое больше.

Компания регулярно заявляет об этом в своей публичной финансовой отчетности, пресс-релизах. Трудно обвинять руководство компании в лоббизме данной программы. Поэтому все эти публичные заявления против МХП и лично против Косюка - не более, чем поливание грязью и черный пиар.

Здесь, скорее, стоит отметить следующее: если бы некоторые субъекты хозяйствования честно платили налоги и инвестировали средства прозрачно с наличием соответствующим образом утвержденной проектно-сметной документации, необходимых разрешений на строительство, нормируемых земельными отношениями, публичной финансовой отчетности, то проблем бы с получением никаких дотаций не возникало.

Я напомню, в прошлом году принцип был прост: чем больше заплатил налогов - тем большую получил компенсацию из бюджета (так называемую квазиакумуляцию). В 2018 году году МинАПК пошло по принципу, что действует в рамках ВТО и ассоциации с ЕС - "yellow box policies", предусматривающий виды бюджетной поддержки, которые стимулируют развитие производства. А в ЕС это общепринятые механизмы: регулирование рыночных цен, дотации и субсидии, льготы на транспортировку и списание долгов, компенсация инвестиционных затрат или банковских процентов и тому подобное.

Проблема в том, что в такой политике нужна долгосрочная стратегия с предполагаемыми правилам игры, ведь окупаемость производства не измеряется в месяцах. Для того чтобы стать рентабельным, выращивая "красное мясо", нужно не менее 3-5 лет эффективности бизнес-процессов и миллионы долларов инвестиций. На это и ориентируется сейчас МинАПК, осталось найти финансово состоятельных инвесторов", - резюмировал эксперт.

Напомним, участие в государственной программе по развитию животноводческих комплексов взяли только 5 компаний: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманское" и "Аграрная компания 2004".

При этом дотации "МХП" сокращенно в этом году с 1,4 млрд грн до 190 млн грн.