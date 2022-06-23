ОК "Юг": ВСУ поразили на Змеином ЗРК "Панцирь" оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. На острове Змеиный идет военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования “Юг”, передает УНН.
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“Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1”, — говорится в сообщении.
Напомним
Военная операция на украинском острове Змеином будет продолжаться до полного освобождения от оккупантов.