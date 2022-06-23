ОК "Південь": ЗСУ вразили на Зміїному ЗРК "Панцир" окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”, передає УНН.
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“Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Військова операція на українському острові Зміїному триватиме до повного його звільнення від окупантів.