ОК "Південь": ЗСУ вразили на Зміїному ЗРК "Панцир" окупантів

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“Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Військова операція на українському острові Зміїному триватиме до повного його звільнення від окупантів.