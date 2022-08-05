ОК "Юг": российская армия увеличила артиллерийские и авиационные атаки

Детали

Как отметили в командовании, скованная действиями украинских военных, без возможности продвижения по суше, российская армия активизировала артиллерийские и авиационные атаки.

За предыдущие сутки (4 августа) вражеской штурмовой авиацией вдоль линии столкновения и недавно освобожденных населенных пунктах было нанесено 16 авиаударов. Это в три раза больше по сравнению с 3 августа.

Напомним

ВСУ уничтожили еще 3 склада с боеприпасами на Херсонщине.