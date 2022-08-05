ОК "Південь": російська армія збільшила артилерійські та авіаційні атаки

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Як зазначили у командуванні, скована діями українських військових, без можливості просування суходолом, російська армія активізувала артилерійські та авіаційні атаки.

За попередню добу (4 серпня) ворожою штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення та нещодавно звільнених населених пунктах було нанесено 16 авіаударів. Це у три рази більше у порівняні з 3 серпня.

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